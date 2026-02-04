Hockey su ghiaccio virus mette ko la squadra finlandese

A meno di 24 ore dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la squadra finlandese di hockey su ghiaccio affronta un problema inatteso. Almeno quattro giocatrici sono risultate contagiate dal norovirus e non potranno partecipare alle partite. La squadra si trova a dover riorganizzare tutto all’ultimo momento, mentre si aspetta di conoscere l’effettivo impatto sulle gare in programma.

A 24 ore dal debutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina giungono notizie non positive per la Nazionale finlandese di hockey su ghiaccio visto che almeno quattro giocatrici, i cui nominativi non sono stati svelati, sono rimaste contagiate dal norovirus. Di cosa si tratta. Nel caso specifico, questo virus attacca stomaco e intestino causando comuni gastroenteriti con vomito, nausea, crampi addominali e diarrea. Sfortunate, le atlete saranno quindi non convocabili per la prima gara di giovedì 5 febbraio tra la Finlandia e il Canada alla vigilia della cerimonia d’apertura dei Giochi che avverrà venerdì 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

