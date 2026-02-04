Hockey ghiaccio l’Italia cade nell’ultimo test prima delle Olimpiadi A Bolzano passa la Germania ma non mancano gli aspetti positivi

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha concluso con una sconfitta l’ultimo test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Bolzano, la Germania ha vinto 4-2, ma ci sono stati anche aspetti positivi da sottolineare. Gli azzurri hanno mostrato miglioramenti rispetto alle ultime uscite e si sono impegnati con determinazione. La partita serve come lezione e stimolo in vista dell’appuntamento più importante della stagione.

Termina con una sconfitta propositiva il percorso della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata nella preparazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti nell'ultimo impegno amichevole prima dei Giochi hanno dovuto cedere il passo alla Germania in occasione di una sfida amichevole andata in scena nell'impianto di Bolzano, arrendendosi con il punteggio d 2-4. Un risultato che, al di là del tutto, pone l'accento sulla buona reazione della compagine tricolore. Il primo periodo è stato infatti tutto a trazione teutonica, complice la rete del vantaggio messa a referto da Rieder su situazione di power-play (11:03) e il raddoppio di Di Wissmann arrivato al 12:29.

