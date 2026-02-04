La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara alla partita contro la Francia, a 20 anni dalla delusione di Torino 2006. Eric Bouchard, allenatore della squadra, dice che la preparazione è stata ottima e che punteranno sul loro stile di gioco, il cosiddetto DNA. Domani alle 14, le azzurre vogliono lasciarsi alle spalle il passato e iniziare bene il nuovo percorso olimpico.

Vent’anni dopo la fallimentare prima esperienza olimpica di Torino 2006, la Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a sfidare la Francia domani (ore 14.40) nel primo incontro dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre vanno a caccia di una vittoria storica davanti al pubblico amico dell’Arena Santa Giulia di Milano, con l’obiettivo di rimanere in corsa per una difficile qualificazione ai quarti di finale. “ Le ragazze sono pronte e vogliono giocare ogni cambio senza paura. La preparazione fatta a Montreal è stata eccellente e questo ci lascia tanta fiducia. Tutte loro hanno sempre sognato questo momento sin da quando erano bambine, ci divertiremo puntando prima di tutto sul nostro DNA “, le parole dell’head coach Eric Bouchard alla vigilia del match d’esordio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Eric Bouchard: “La preparazione è stata eccellente, punteremo sul nostro DNA”

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso un raduno di quattro settimane in Canada, dopo aver ottenuto quattro vittorie nelle amichevoli di agosto e novembre contro Slovacchia, Norvegia e Austria.

