Ho preso un milione e mezzo ai peggiori assassini d' Italia sequestro a Forlì per un imprenditore vicino al clan dei Casalesi

Un imprenditore di Forlì è stato arrestato con un sequestro da un milione e mezzo di euro. Secondo gli inquirenti, avrebbe preso quei soldi dai peggiori assassini d’Italia, collegati al clan dei Casalesi. La Guardia di Finanza ha scoperto il legame tra l’imprenditore e la malavita organizzata, che spesso usa il Nord come punto di riciclaggio. I soldi, secondo gli investigatori, finivano nel mercato immobiliare e delle costruzioni, dove vengono reinvestiti per nascondere le tracce della provenienza illecita.

La malavita organizzata spesso trova canali nel Nord Italia per riciclare i proventi della sua attività illecita e spesso questi soldi sporchi finiscono nel redditizio mercato immobiliare e delle costruzioni. Anche a Forlì. A confermare questo paradigma è un provvedimento di sequestro e di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Forlì Clan

La polizia di Perugia ha eseguito una vasta confisca nei confronti di un imprenditore sospettato di legami con il clan dei Casalesi.

La Guardia di Finanza e la DIA hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, originario della Sicilia, ora in carcere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Forlì Clan

Argomenti discussi: Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime; Lo Stato vende casa per 3,3 miliardi ma ne paga 5,4 in affitti. Dove sta l'affare?; Perché Nayib Bukele è un dittatore; Colli Aniene, crolla il soffitto in un box del mercato appena rigenerato con un milione di euro.

A Giorgia Meloni ho fatto un gesto poco reverenziale, ho chiesto scusa. All’Isola ho preso 30mila euro, Al Bano ha preso 1.2 milioni: Adriano Pappalardo si sfogaAdriano Pappalardo si è raccontato ieri sera, 4 novembre, a Belve tra gli alti e bassi della sua carriera, dal successo degli esordi al periodo buio e di indifferenza generale dopo alcuni flop, ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci minimizza il record di preferenze di Zaia: «Io ho preso oltre mezzo milione di voti»Tensioni carsiche e punzecchiature pubbliche: nella Lega continua il battibecco a distanza tra Roberto Vannacci e Luca Zaia. L'ultima uscita è del generale: «Io non sono per niente preoccupato. In ... corriere.it

Ultrà Roma con materiale viola, preso dopo Fiorentina-Como di Coppa Italia 27/01/2026. - facebook.com facebook