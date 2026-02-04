La tragica notizia ha sconvolto la famiglia del rapper Snoop Dogg. La loro prima figlia, Codi Dreaux, è morta poco dopo la nascita. Cori Broadus e il suo compagno Wayne Deuce hanno confermato il dolore di aver perso la piccola, lasciando tutti senza parole.

Un lutto devastante ha colpito la famiglia di Snoop Dogg: Cori Broadus, 26 anni, figlia del celebre rapper, e il compagno Wayne Deuce hanno annunciato la morte della loro primogenita, la piccola Codi Dreaux. La bambina era nata nel marzo 2025, con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista del parto, e aveva trascorso dieci mesi in terapia intensiva neonatale, sotto costante controllo medico. Dopo un lungo periodo di cure, la piccola era finalmente tornata a casa, un momento accolto con speranza e gratitudine dalla famiglia, ma nelle settimane successive la situazione clinica sarebbe precipitata, fino al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ho perso l’amore della mia vita”. Tragedia nella famiglia vip: morta così, era appena nata

Approfondimenti su Snoop Dogg

