Hearthstone annunciata data ed ora della live di Febbraio 2026

Blizzard ha annunciato che il prossimo appuntamento dedicato a Hearthstone si terrà il 9 febbraio 2026 alle 18:30. La diretta sarà trasmessa in diretta streaming e promette sorprese per gli appassionati del gioco. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa presenteranno i sviluppatori in questa occasione.

Blizzard ha annunciato data e ora del prossimo appuntamento dedicato a Hearthstone, confermando una diretta speciale prevista per il 9 febbraio 2026 alle 18:30. L'evento rappresenterà un momento chiave per il futuro del gioco di carte collezionabili, con l'obiettivo di svelare le prossime novità in arrivo. Al centro della live ci sarà la presentazione della nuova espansione, accompagnata da dettagli sulle evoluzioni del gameplay. Non mancheranno anticipazioni sui piani a lungo termine per l'anno in corso. Durante l'evento, intitolato Riflettori puntati su Hearthstone, Blizzard mostrerà ufficialmente la nuova espansione del gioco.

