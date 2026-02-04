Harry Potter al Teatro Cartiere Carrara viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga

Questa sera il Teatro Cartiere Carrara si trasforma in un palco magico. Un’orchestra di 50 musicisti ha portato in scena un viaggio musicale nella saga di Harry Potter. Le note delle colonne sonore hanno riempito la sala, trasportando il pubblico nel mondo di magia e avventura creato da J.K. Rowling. L’evento ha emozionato grandi e piccini, che hanno seguito con attenzione ogni brano eseguito dal vivo.

Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un'orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. Parte sabato 7 febbraio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di "Harry's Magic Symphony by Lords of the Sound", concerto tributo dell'orchestra Lords of the Sound.

