Hamilton e Kim Kardashian sono stati v sight in a Paris ristorante, dove hanno trascorso una serata insieme. La coppia, protagonista di tre incontri in tre giorni e in tre città diverse, sta facendo parlare molto di sé. I paparazzi li hanno beccati mentre uscivano dal locale, con sguardi complici e sorrisi. I rumors su una possibile relazione si intensificano, mentre i due sembrano voler mantenere il riserbo. La città francese si trasforma così nel palcoscenico di un flirt che tiene banco tra fan e media.

La frequentazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian sembra proseguire a gonfie vele dopo il lussuoso fine settimana trascorso in un hotel di lusso nelle Cotswolds. Mentre i diretti interessati continuano a non confermare né smentire le voci, gli avvistamenti non fanno che susseguirsi tra Londra e Parigi e anche le amiche dell'ex fidanzata del ferrarista britannico, Nicole Scherzinger, hanato queste indiscrezioni. Tre appuntamenti romantici in tre giorni, in tre città diverse, per Hamilton e Kardashian secondo la stampa britannica che ha documentato gli ultimi spostamenti della coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton e Kim Kardashian, la cena romantica a Parigi alimenta il gossip

Approfondimenti su Hamilton KimKardashian

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Londra durante un fine settimana romanticissimo.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme a Los Angeles durante una fuga romantica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hamilton KimKardashian

Argomenti discussi: Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segreto; Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia? Fuga romantica da 140 mila euro; Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme? Le voci sul weekend da 140 mila euro; Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l'indiscrezione.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme, fuga romantica a Londra: il jet, la spa e la cena privataIl pilota di F1 e l'imprenditrice americana sono stati sorpresi insieme in un resort nella campagna londinese Kim Kardashian e Lewis Hamilton si frequentano. No, non si tratta di un semplice rumor per ... ilgiornale.it

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segretoSembra che i due abbiano trascorso un weekend romantico all'Estelle Manor, hotel e country club di lusso nelle Cotswolds ... vanityfair.it

Central Cee x Kim Kardashian x Vini Jr. x.com

Lewis Hamilton e Kim Kardashian avrebbero trascorso un weekend segreto tra Inghilterra e Parigi, tra jet privati e hotel extra-lusso. Ma resta un dubbio: l’imprenditrice americana potrà davvero acquistare una Ferrari - facebook.com facebook