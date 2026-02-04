La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni di Arcidosso, sospettato di aver partecipato alla violenta aggressione di sabato scorso. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, mentre altri due ragazzi, Matteo Campaner e Pietro Desideri, sono stati messi sotto obbligo di firma. Il caso ha scatenato le reazioni del Centrodestra, con Matteo Salvini che ha criticato duramente i giudici, definendo “vergogna” le misure adottate. La situazione continua a destare tensione in città, mentre le indagini proseguono.

Nessuno di loro è completamente libero o prosciolto: il giudice, anzi, parla di “gravi indizi” a carico di tutti e tre. Simionato si conferma indagato non per tentato omicidio, come immaginavano alcuni esponenti della maggioranza, bensì per il reato ipotizzato dalla procura: le “lesioni a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni”, nella versione introdotta nell’ordinamento nel 2023. “Stavo scappando – ha detto al giudice – e ho visto un celerino dietro di me; mi sono girato, ce ne era uno a terra con delle persone che erano su di lui e mi sono allontanato”. Lui nega, ma il filmato – secondo i pm – documenta che ha spinto un compagno verso il gruppo “con chiaro intento di incoraggiamento”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerriglia di Torino: arresti domiciliari per il 22enne di Arcidosso. Il Centrodestra insorge. Salvini ai giudici: “Vergogna!

