Guerra di Macron agli algoritmi Usa Perquisita X inchiesta su Musk

Il presidente Emmanuel Macron ha deciso di prendere di mira gli algoritmi americani, muovendo una vera e propria battaglia contro le grandi piattaforme digitali. Questa volta, l’attenzione si concentra su X, ex Twitter, che è stata perquisita nell’ambito di un’inchiesta legata a Elon Musk. L’imprenditore americano, che ha ricevuto una convocazione in tribunale per il 20 aprile a Parigi, finisce sotto i riflettori dopo mesi di tensioni con le autorità francesi. La scena si fa sempre più tesa tra le mosse di Macron e le reazioni di

Niente più inviti all'Eliseo. Stavolta Elon Musk da Parigi ha ricevuto una chiamata a presentarsi in tribunale per "audizioni libere" fissate per il 20 aprile. Assieme a lui, convocata anche Linda Yaccarino, l'ex ad della piattaforma X che la scorsa estate ha lasciato la carica, considerati gestore di fatto e di diritto, ed alcuni dipendenti in qualità di testimoni. Priorità a "un approccio collaborativo", spiega la procura, che indaga su X da quando il 12 gennaio '25 giunsero sulla scrivania due segnalazioni: la prima da un deputato del partito di Macron, Éric Bothorel, che sollevò preoccupazioni circa gli algoritmi; l'altra da un tecnico di sicurezza informatica, pure lui allarmato per le modifiche al social.

