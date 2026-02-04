Guardiola | Palestina Ucraina Minneapolis | in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?
Pep Guardiola rompe il silenzio e si lancia in una riflessione diretta: “Palestina, Ucraina, Minneapolis, in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?” Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City non si ferma alle questioni di campo e denuncia le violenze che si moltiplicano nel mondo. Parole nette, senza giri di parole, per un messaggio che supera il calcio e tocca le tragedie di ogni giorno.
In conferenza stampa Pep Guardiola va oltre il pallone e denuncia guerre e violenze globali, dalla Palestina all’Ucraina fino agli omicidi di Minneapolis. Un intervento emotivo e diretto, in cui il tecnico del City rivendica il dovere morale di parlare davanti alla sofferenza degli innocenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Palestina Ucraina
“Siamo chiaramente dalla parte dei più deboli: della Palestina.” Il discorso di Pep Guardiola a un concerto di beneficenza per la Palestina a Barcellona. - facebook.com facebook
Pochi giorni fa Pep Guardiola ha preso parte all’evento ‘Act for Palestine’: durante l’incontro l’allenatore del Man City ha fatto un appello affinché tutti si concentrino e diano il proprio contributo per quanto sta accadendo in Palestina. Man non solo: «Quando ne x.com
