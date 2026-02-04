Guardiola | Palestina Ucraina Minneapolis | in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?

Pep Guardiola rompe il silenzio e si lancia in una riflessione diretta: “Palestina, Ucraina, Minneapolis, in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?” Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City non si ferma alle questioni di campo e denuncia le violenze che si moltiplicano nel mondo. Parole nette, senza giri di parole, per un messaggio che supera il calcio e tocca le tragedie di ogni giorno.

