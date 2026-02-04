GTA 6 senza versione fisica al lancio? La strategia di Rockstar per evitare le fughe di notizie

Dopo due rinvii che hanno fatto tremare l'industria videoludica mondiale, Take-Two Interactive torna a parlare di Grand Theft Auto 6 con un tono che non avevamo mai sentito prima: sicurezza granitica. Il 19 novembre 2026 non è più solo una data sul calendario, ma una promessa che l'azienda sembra intenzionata a mantenere con ogni mezzo necessario. E i mezzi, a quanto pare, includono strategie di lancio mai viste prima per un titolo di questa portata. I risultati finanziari del terzo trimestre fiscale 2026 di Take-Two hanno portato con sé molto più di semplici numeri positivi. La compagnia ha registrato net bookings di 1,76 miliardi di dollari, superando del 28% lo stesso periodo dell'anno precedente e polverizzando le aspettative di Wall Street, ferme a 1,58 miliardi.

