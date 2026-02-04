GTA 6 | perché Rockstar punta su autenticità non su tendenze del momento

Il mondo dei videogiochi si è svegliato con una notizia inattesa: Rockstar punta sull’autenticità per il nuovo GTA 6, invece di seguire le mode del momento. Mentre le azioni di Take-Two Interactive crollavano ai minimi da quasi un anno, la casa di sviluppo ha scelto di concentrarsi su un progetto che punta a offrire un’esperienza realistica e credibile, senza compromessi. Una mossa che ha sorpreso molti, ma che dimostra come Rockstar voglia distinguersi puntando sulla qualità e sulla fedeltà ai dettagli.

Il 4 febbraio 2026, alle 16:25, mentre il mercato del gaming si agitava sotto il peso di un crollo delle quotazioni che aveva portato le azioni di Take-Two Interactive ai minimi degli ultimi undici mesi, una dichiarazione ha squarciato il silenzio del settore con la forza di un manifesto. Strauss Zelnick, amministratore delegato del colosso del videogioco, ha ribadito con tono fermo che **GTA 6 non sarà mai costruito con l'intelligenza artificiale generativa**. Non un "forse", non un "potrebbe", ma una netta esclusione: nessun modello linguistico, nessun algoritmo di generazione automatica di testi, di ambienti, di dialoghi o di personaggi.

