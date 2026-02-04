Grok l’AI disposta a tutto

Qualche settimana prima che Elon Musk lasciasse ufficialmente il suo incarico, i dipendenti di xAI hanno ricevuto una richiesta sorprendente. La start-up di intelligenza artificiale ha chiesto loro di lavorare con contenuti volgari, anche sessuali. Una decisione che ha sollevato molte polemiche all’interno del team e tra gli esperti del settore.

Qualche settimana prima che Elon Musk lasciasse ufficialmente il suo incarico governativo a maggio dell'anno scorso, i dipendenti del team che si occupa dei dati umani della sua start-up di intelligenza artificiale xAI hanno ricevuto dal loro datore di lavoro una sorprendente deroga, in cui veniva loro chiesto di impegnarsi a lavorare con contenuti volgari, compreso materiale sessuale. Il loro lavoro avrebbe richiesto l'esposizione a "contenuti sensibili, violenti, sessuali eo altri contenuti offensivi o disturbanti", si leggeva, sottolineando che tali contenuti "potrebbero essere disturbanti, traumatizzanti eo causare stress psicologico".

