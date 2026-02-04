Groenlandia cane ruba la fotocamera a un giornalista e si riprende mentre la nasconde sotto una slitta

Durante un reportage in Groenlandia, un cane da slitta ha preso una fotocamera da 700 dollari e si è messo a giocare con essa. Il cane ha masticato e nascosto l’obiettivo sotto la slitta, lasciando il giornalista senza il suo attrezzatura. L’episodio ha creato scompiglio tra i presenti, che hanno cercato di recuperare la macchina fotografica prima che il cane la distruggesse del tutto.

(LaPresse) Una macchina fotografica del valore di 700 dollari è diventata un costoso giocattolo da masticare per un cane da slitta in Groenlandia. I giornalisti dell'Associated Press si sono resi conto di aver perso uno dei loro macchinari durante le riprese nel circolo polare artico. Una volta ritrovata tra i cani da slitta filmati in precedenza, si sono resi conto che uno di loro aveva premuto il tasto della registrazione, filmandosi mentre correva a nascondere la fotocamera sotto una slitta.

