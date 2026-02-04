Groenlandia cane ruba la fotocamera a un giornalista e si riprende mentre la nasconde sotto una slitta

Da lapresse.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un reportage in Groenlandia, un cane da slitta ha preso una fotocamera da 700 dollari e si è messo a giocare con essa. Il cane ha masticato e nascosto l’obiettivo sotto la slitta, lasciando il giornalista senza il suo attrezzatura. L’episodio ha creato scompiglio tra i presenti, che hanno cercato di recuperare la macchina fotografica prima che il cane la distruggesse del tutto.

(LaPresse) Una macchina fotografica del valore di 700 dollari è diventata un costoso giocattolo da masticare per un cane da slitta in Groenlandia. I giornalisti dell’Associated Press si sono resi conto di aver perso uno dei loro macchinari durante le riprese nel circolo polare artico. Una volta ritrovata tra i cani da slitta filmati in precedenza, si sono resi conto che uno di loro aveva premuto il tasto della registrazione, filmandosi mentre correva a nascondere la fotocamera sotto una slitta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

groenlandia cane ruba la fotocamera a un giornalista e si riprende mentre la nasconde sotto una slitta

© Lapresse.it - Groenlandia, cane ruba la fotocamera a un giornalista e si riprende mentre la nasconde sotto una slitta

Approfondimenti su Groenlandia Cane

Trieste, ruba una pianta di basilico mentre porta a passeggio il cane: condannato a 9 mesi

Si nasconde tra i cassonetti e ruba la borsetta di una mamma, il figlio della vittima (14 anni) rincorre il rapinatore a Mappano

A Mappano, il 12 gennaio 2026, un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Venaria Reale e Leini con l’accusa di aver rapinato la borsetta di una madre, attraverso un furto compiuto tra i cassonetti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Groenlandia Cane

Groenlandia, cane ruba la fotocamera a un giornalista e si riprende mentre la nasconde sotto una slitta(LaPresse) Una macchina fotografica del valore di 700 dollari è diventata un costoso giocattolo da masticare per un cane da slitta in Groenlandia. stream24.ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.