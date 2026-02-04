Gianluca Grignani torna a suonare dal vivo con due concerti che i fan aspettano da tempo. Il cantautore sarà il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma, portando sul palco il suo nuovo progetto “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”. La voglia di ascoltarlo dal vivo cresce di giorno in giorno.

MILANO – Cresce l’attesa per il ritorno di Gianluca Grignani sulle scene live con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”, due imperdibili concerti in programma il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. Due show in cui l’elettrico cantautore porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono. In scaletta le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, e per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell’album di inediti di prossima uscita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Grignani, cresce l’attesa per il ritorno live con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Approfondimenti su Gianluca Grignani

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gianluca Grignani

Argomenti discussi: GIANLUCA GRIGNANI: cresce l’attesa per Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll, due concerti a Milano e Roma; Sanremo 2026, nella serata cover Grignani duetta con Luchè per Falco a metà; Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo con Luchè; Il ritorno di Gianluca Grignani, con due imperdibili concerti.

Grignani riabbraccia Sanremo: duetto con Luchè sulle note di Falco a metà. E a maggio doppio live tra energia rock e memoria storicaIl ritorno sul palco dell’Ariston ha sempre il sapore di casa per Gianluca Grignani, ma questa volta l’occasione assume un significato speciale. Venerdì 27 febbraio il cantautore sarà ospite di Luchè ... ilvescovado.it

Gianluca Grignani torna dal vivo con Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’RollCresce l’attesa per il ritorno sul palco di Gianluca Grignani, una delle voci più autentiche e originali della musica italiana. L’artista sarà protagonista di due concerti speciali dal titolo Verde S ... megamodo.com

GIANLUCA GRIGNANI - VERDE SMERALDO RESIDUI DI ROCK N' ROLL 25-05-2026 MILANO - Alcatraz 27-05-2026 ROMA - Atlantico *disponibile il FANTICKET BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/gianluca-grignani/ - facebook.com facebook