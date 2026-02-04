Gravity of the Wall | Amir Zainorin al Museo delle Mura

Amir Zainorin espone le sue opere al Museo delle Mura di Roma. La mostra, intitolata “Gravity of the Wall”, è aperta dal 5 febbraio al 12 aprile 2026. L’artista malese-danese presenta una serie di lavori che esplorano i confini tra arte e spazio pubblico, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati.

Cosa: "Gravity of the Wall", mostra personale dell'artista malese-danese Amir Zainorin. Dove e Quando: Museo delle Mura, Roma; dal 5 febbraio al 12 aprile 2026. Perché: Un'esplorazione profonda e partecipativa dei temi della migrazione e dell'identità attraverso installazioni site-specific inserite in una cornice storica millenaria. Roma si conferma crocevia di linguaggi contemporanei con l'apertura della mostra Gravity of the Wall, dedicata alla ricerca interdisciplinare di Amir Zainorin. Ospitata nella suggestiva cornice del Museo delle Mura, l'esposizione curata da Camilla Boemio non è soltanto una rassegna di opere d'arte, ma un dialogo serrato tra la fragilità dell'esperienza umana contemporanea e la solidità imponente dell'architettura antica.

