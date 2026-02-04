Gravi irregolarità in un market etnico | i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 ch

I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato 300 chili di carne fresca e 37 chili di altri prodotti in un mercato etnico di Piacenza. I controlli sono scattati dopo aver riscontrato gravi irregolarità sulle condizioni di vendita e sulla sicurezza alimentare. La scoperta ha portato alla chiusura temporanea del punto vendita e all’avvio di ulteriori verifiche. La merce sequestrata sarà sottoposta a analisi per verificare la salubrità. La notizia ha rotto il silenzio che avvolgeva il mercato, attirando l’attenzione sulle condizioni

Il silenzio di un mercato etnico a Piacenza si è rotto sotto il peso delle sirene dei carabinieri del N.A.S. di Parma. Mercoledì mattina, poco dopo le otto, l’attività commerciale è stata bloccata in via del tutto improvvisa: le porte del locale, ancora chiuse per l’apertura, sono state sbarrate da un cordone di militari in divisa, mentre all’interno si respirava un’aria di tensione e di confusione. Non si trattava di un’operazione mirata a fermare un criminale, ma di un intervento d’emergenza sanitaria. I carabinieri hanno sequestrato 300 chili di carne fresca e 37 chili di prodotti surgelati, tra pesce e alimenti confezionati, perché in condizioni inaccettabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante un’operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti.

