Grand Theft Auto VI | Take-Two conferma la data e prepara la campagna estiva

Take-Two Interactive conferma finalmente che Grand Theft Auto VI uscirà a novembre. La società chiude così le voci su uno spostamento al 2026. I fan possono aspettarsi il gioco tra pochi mesi, senza più dubbi sulla data.

Take-Two Interactive, società che controlla Rockstar Games, ha ribadito in modo ufficiale che GTA 6 resta previsto per il mese di novembre, mettendo fine alle recenti speculazioni su un possibile slittamento al 2026. La conferma è arrivata durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, accompagnata da un annuncio altrettanto rilevante: il marketing del gioco partirà nel corso dell’estate. GTA 6 – Gamerbrain.net Nel corso della call legata al terzo trimestre dell’anno fiscale 2026, Take-Two Interactive ha riaffermato la finestra di lancio autunnale, nonostante la lunga storia di rinvii che ha accompagnato lo sviluppo del progetto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

