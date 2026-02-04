granata come si cambia per non retrocedere

A Pontedera il mercato di gennaio sembra più vicino a luglio. Nonostante il freddo e la pioggia, il mercato si anima di acquisti e trattative. I tifosi sperano che questa rivoluzione possa aiutare la squadra a evitare la retrocessione. La squadra si muove con determinazione, cercando di rinforzarsi per le prossime partite decisivi.

Se non fosse per il freddo e la pioggia di stagione, a leggere il mercato di gennaio del Pontedera sembrerebbe di essere a luglio. Perché di fatto è stata creata una nuova squadra, una sorta di Pontedera 2.0. Quella che in tre mesi (14 partite) dovrà riuscire in un’impresa che si è complicata domenica dopo domenica, ossia conservare la Serie C. In estate i riconfermati dalla stagione 2024-25 conclusa ai play off erano stati 9 mentre i nuovi arrivati 18. Adesso, al gong delle trattative invernali, il club granata ha fatto registrare 17 partenze, 15 arrivi e 11 rimasti dall’estate. Di questi, solo 2 presenti nel campionato scorso, Vitali e Cerretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

