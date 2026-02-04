GPS 2026 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma già si parla di consulenze personalizzate e posti limitati. Chi vuole aumentare le proprie chance di essere nominato dovrebbe muoversi subito, perché le decisioni prese ora possono fare la differenza. La scadenza si avvicina e, anche se il bando non è ancora pubblico, le prenotazioni per le consulenze stanno andando a ruba. Resta da capire quando arriverà ufficialmente il bando e come bisognerà muoversi per non perdere tempo.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

