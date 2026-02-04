Gli Usa abbattono drone iraniano | Si era avvicinato alla Lincoln in modo ostile Poi Trump assicura | Stiamo negoziando

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando in modo minaccioso alla nave Lincoln. L’esercito americano spiega che il velivolo si era comportato in modo ostile, costringendo a intervenire. Nel frattempo, il presidente Trump ha confermato che ci sono negoziati in corso con l’Iran, anche se non ha fornito dettagli. I colloqui tra i due paesi sono previsti venerdì in Oman.

Dopo le schermaglie navali avvenute nella giornata di martedì con le motovedette di Teheran che hanno tentato di avvicinare una petroliera statunitense nello Stretto di Hormuz e l'abbattimento da parte della portaerei Lincoln di un drone di Teheran che si era avvicinato troppo il presidente americano Donald Trump avrebbe pensato di abbandonare i previsti colloqui con l'Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari americani. Gli stessi funzionari aggiungono di non sapere il motivo per cui invece il tycoon abbia poi deciso diversamente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero svolgersi in Oman venerdì.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln nel Golfo.

Washington ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln.

