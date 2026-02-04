Gli svaligiano la casa più volte e lascia un messaggio ai ladri | Andate altrove qui non c' è più niente

A Canicattì, una famiglia vive da mesi sotto assedio. I ladri entrano più volte in casa, portano via tutto e lasciano un messaggio scritto a mano:

A Canicattì c’è un cartello che dice più di molte denunce. È affisso su una porta d’ingresso, scritto a mano, diretto, amaro e anche sarcastico: “Qui non c’è più nulla da rubare”. Un messaggio rivolto ai ladri ma che finisce per raccontare una realtà più ampia, fatta di furti ripetuti, stanchezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Da mesi gli svaligiano la casa, lui lascia una lettera ai ladri: Non c’è niente da rubare, andate altroveIl canicattinese, a cui diverse volte hanno svaligiato la casa di campagna, ha lasciato una lettera fuori la sua abitazione rivolgendosi direttamente ai ladri ... grandangoloagrigento.it

gli svaligiano la casaGli svaligiano la casa mentre cena: Mi hanno rubato tutto, anche i soldi per il mutuo. Soffro di cuore e ho pauraSavignano, i banditi hanno fatto il colpo mentre il 71enne con problemi cardiaci si trovava in cucina: Ho il pacemaker e il salvavita sul comodino. E’ il secondo furto che subisce in casa, il preced ... msn.com

