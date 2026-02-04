Gli hacker russi tentano l’assalto senza successo a Milano-Cortina Ecco cosa sappiamo

Gli hacker russi hanno tentato di colpire le strutture legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma senza successo. Secondo le fonti, l’attacco era indirizzato anche al ministero degli Esteri, con tentativi di infiltrarsi in sedi a Washington e in altri siti collegati all’evento sportivo. Per ora, nessun danno è stato riportato, e le autorità stanno monitorando la situazione.

"Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche ad alcuni siti delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026". Ad annunciare la notizia è lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando in occasione di un punto stampa tenutosi a Washington, dove il plenipotenziario della Farnesina si trova per partecipare all'apertura della Conferenza sui minerali critici convocata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando a questa azione e quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale, sono molto soddisfatto", prosegue Tajani, annunciando che la matrice dell'azione sarebbe rutena.

