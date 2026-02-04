Le dirigenze di Atalanta e Juventus hanno deciso di cambiare allenatore. Entrambe hanno sollevato i loro mister dopo risultati deludenti. Le decisioni arrivano dopo settimane di critiche e sconfitte che hanno spinto le società a intervenire, sperando di invertire la rotta. I tifosi si dividono: alcuni vedono l’esonero come un passo necessario, altri lo considerano troppo tardi. Sta di fatto che le scelte di Bergamo e Torino segnalano la volontà di cambiare subito, sperando di risollevare le squadre.

Ogni esonero si porta dietro la stessa litania. Per i tifosi più scettici si tratta di un provvedimento tardivo. Per i commentatori più garantisti è l’ennesima conferma del malcostume tutto italico che trova nell’allenatore l’unico capo espiatorio da sacrificare sull’altare. Eppure, spesso, il destino di un tecnico trova la sua spiegazione nelle pieghe dell’estate. Perché trapiantare delle nuove idee sul tessuto squadra sta diventando sempre più difficile. Ne sanno qualcosa Juventus e Atalanta, due squadre che proprio grazie a un esonero sono riuscite a raddrizzare la stagione e che giovedì 5 febbraio si affrontano nei quarti di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli errori delle dirigenze di Atalanta e Juventus rimediate con un esonero

Claudio Marchisio analizza la situazione attuale della Juventus durante il Podcast La Tripletta, evidenziando come da anni si ripetano gli stessi errori.

