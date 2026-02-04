Gli avversari Mister Brando | Partita difficile Ma stimolante

Dopo una stagione difficile e un ripescaggio inaspettato, Mister Brando si prepara alla partita con entusiasmo. Il tecnico, reduce da un’ottima annata al Seravezza, ha definito la sfida “difficile ma stimolante”. La squadra ha vissuto un inizio complicato, che ha portato all’esonero di Baiano, e ora si affida alla sua guida per uscire dalle difficoltà.

Il ripescaggio della scorsa estate dopo una amara quanto incredibile retrocessione. Poi un inizio di stagione complesso, costato l'esonero dell'ex Siena e Poggibonsi Baiano, sostituito da Brando reduce da un'eccellente stagione al Seravezza e cercato in estate anche dalla Robur prima che la proprietà svedese virasse su Bellazzini, con scarsi risultati. Il Follonica Gavorrano sta cercando di ritrovarsi e uscire dalla zona playout, che occupa al momento seppur con un margine di nove punti sull'attuale terzultima, il Poggibonsi. "Abbiamo giocato una bella gara e l'arrivo di un paio di elementi ci ha portato energia e forza – ha detto il tecnico, ex anche della Pianese –.

