Al negozio di Piazza Italia al centro commerciale I Gigli, le persone fanno acquisti senza sosta. Con appena 10 euro, si trovano pantaloni, e con meno di 50 euro si può rinnovare tutto il guardaroba. I clienti approfittano delle offerte e riempiono i sacchetti, trovando tutto quello che cercano a prezzi bassissimi.

Al negozio di Piazza Italia al centro commerciale i Gigli con soli 10 euro è possibile comprare un paio di pantaloni e con meno di 50 euro si può acquistare anche un intero outfit. Come è possibile che i vestiti possano arrivare a costare così poco? Chissà quanti se lo chiedono tra gli scaffali e i camerini di prova del punto vendita. Forse non molti visto il voluminoso giro di affari e la clientela sempre costante. Così anche in queste ore, in un giorno piovoso e anonimo di inizio settimana. Fast fashion, pronto moda, capi mordi e fuggi o meglio indossi e poi guardi come va a finire dopo il primo lavaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli affari senza sosta. Con prezzi piccolissimi guardaroba rinnovato

Approfondimenti su Piazza Italia negozio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piazza Italia negozio

Argomenti discussi: Nocera Inferiore, furti senza sosta, Cicalesi nel mirino dei ladri; De Martino, Affari Tuoi è rinato: come ha ribaltato il gioco dei pacchi (beffando Gerry Scotti); Spaccio senza sosta: pusher arrestato due volte in una settimana; Cortina, parcheggio selvaggio in vista delle Olimpiadi: stretta del Comune.

Fine settimana di traffico infernale, affari d’oro per i parcheggiatori abusivi. In servizio solo un agente su quattro: due ore per percorrere pochi chilometri - facebook.com facebook