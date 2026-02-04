Giuseppe Musella, arrestato a Napoli, ha confessato di non aver voluto uccidere Ylenia. La sera della lite, il suono forte della musica ha scatenato il confronto tra i due fratelli. In un momento di tensione, Musella ha lanciato il coltello, colpendo Ylenia alle spalle. La vittima è ora in ospedale, mentre il fratello si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

La musica troppo alta, la lite tra i due fratelli e il coltello lanciato mentre Ylenia era di spalle. Sarebbe stata questa la ricostruzione fatta dal fratello Giuseppe Musella, che ha ucciso la sorella con una coltellata alla schiena a Napoli. «Abbiamo litigato perché non mi faceva dormire, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha raccontato il 28enne al pm Ciro Capasso, dopo essersi dato alla fuga e poi consegnato alla polizia. Ma qualcosa non torna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Giuseppe Musella: «Non volevo uccidere Ylenia. La mia vita è finita». La musica alta, la lite: la confessione del fratello arrestato a Napoli

Giuseppe Musella si è confessato: «Non volevo uccidere Ylenia.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.

Nel corso della sua confessione, Giuseppe Musella ha spiegato perché ha aggredito la sorella: “Non mi faceva dormire, così mi sono alzato. È nata una discussione”. Da lì l’avrebbe prima picchiata con spintoni e schiaffi, dando persino un calcio al cagnolino c - facebook.com facebook