Giuseppe Conte attacca il governo sulla gestione della sicurezza. In un’intervista al Corriere, l’ex premier dice che il governo sfrutta i fatti di cronaca come strumenti di propaganda e che, in realtà, la situazione sulla sicurezza non funziona come dovrebbe. Conte non fa sconti e sottolinea come la politica utilizzi la paura per fini elettorali.

Giuseppe Conte rilascia un'intervista al Corriere e dichiara che il governo strumentalizza i fatti della recente cronaca perché sulla sicurezza non funziona. Il nuovo decreto sicurezza è fallimentare e "incostituzionale" Un tono polemico e indignato quello del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex premier non ha perso occasione di lanciare stoccate all’opposizione e ha commentato gli ultimi eventi, in particolare i disordini del corteo per lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Conte, pur non sminuendo la gravità dei fatti accaduti, ha tentato di ridimensionare il piano reazionario del governo: dal suo punto di vista la repressione del dissenso non può diventare uno strumento per limitare il diritto a manifestare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giuseppe Conte: “Sulla sicurezza il governo non funziona. I fatti di cronaca sono strumenti di propaganda”

Approfondimenti su Giuseppe Conte

Giuseppe Conte attacca il governo, sostenendo che l’uso dello scudo penale sia solo propaganda sulla polizia.

Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giuseppe Conte

Argomenti discussi: Giuseppe Conte: Questo governo fa propaganda sulle divise dei poliziotti. Lo scudo per gli agenti? È solo una presa in giro; Sicurezza, il piano per stanare le opposizioni. Conte apre, Schlein si sfila: Un bluff; Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein no; Meloni: Sulla sicurezza non arretriamo. Poi sfida Schlein: Speriamo in impegno comune.

Le Iniziative di Giuseppe Conte per la Sicurezza e il Dialogo con il Governo MeloniGiuseppe Conte sollecita il governo Meloni a un dialogo costruttivo sulla sicurezza, avanzando proposte concrete e innovative per potenziare la situazione attuale. notizie.it

Sicurezza, Conte: governo vuole impedire manifestazioni di dissensoRoma, 4 feb. (askanews) – Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni del dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bis ... askanews.it

Il Presidente Giuseppe Conte su sicurezza e giustizia - facebook.com facebook