Giuseppe Conte | Sulla sicurezza il governo non funziona I fatti di cronaca sono strumenti di propaganda

Giuseppe Conte attacca il governo sulla gestione della sicurezza. In un’intervista al Corriere, l’ex premier dice che il governo sfrutta i fatti di cronaca come strumenti di propaganda e che, in realtà, la situazione sulla sicurezza non funziona come dovrebbe. Conte non fa sconti e sottolinea come la politica utilizzi la paura per fini elettorali.
Giuseppe Conte rilascia un'intervista al Corriere e dichiara che il governo strumentalizza i fatti della recente cronaca perché sulla sicurezza non funziona. Il nuovo decreto sicurezza è fallimentare e "incostituzionale" Un tono polemico e indignato quello del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Con l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex premier non ha perso occasione di lanciare stoccate all’opposizione e ha commentato gli ultimi eventi, in particolare i disordini del corteo per lo sgombero del centro sociale di Askatasuna. Conte, pur non sminuendo la gravità dei fatti accaduti, ha tentato di ridimensionare il piano reazionario del governo: dal suo punto di vista la repressione del dissenso non può diventare uno strumento per limitare il diritto a manifestare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giuseppe Conte attacca il governo, sostenendo che l’uso dello scudo penale sia solo propaganda sulla polizia.
Il dibattito sulla sicurezza richiede un confronto serio e trasparente.
Le Iniziative di Giuseppe Conte per la Sicurezza e il Dialogo con il Governo MeloniGiuseppe Conte sollecita il governo Meloni a un dialogo costruttivo sulla sicurezza, avanzando proposte concrete e innovative per potenziare la situazione attuale. notizie.it
Sicurezza, Conte: governo vuole impedire manifestazioni di dissensoRoma, 4 feb. (askanews) – Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni del dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bis ... askanews.it
