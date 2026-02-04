Giurì Blocca Campagna BYD Su Stellantis | Purefication Finisce a Zero

Il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso di fermare subito la campagna “Operazione Purefication” di BYD su Stellantis. L’ente ha giudicato l’operazione pubblicitaria troppo aggressiva e ingannevole, e ha imposto il blocco senza aspettare altri passaggi. La decisione arriva dopo le proteste di Stellantis e segnala che le autorità sono pronte a intervenire quando le pubblicità sembrano superare i limiti.

**Lead** A causa di un'operazione pubblicitaria considerata "denigratoria" e "ingannevole", il Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha ordinato il blocco immediato della campagna "Operazione Purefication" lanciata da BYD su Stellantis. L'attacco, diretto al gruppo francese per mezzo di uno slogan provocatorio — "Purefication" — ha colpito fortemente il mercato automobilistico italiano, ma è finito a secco grazie all'intervento dell'autorità di controllo. Il messaggio, che mirava a sminuire l'uso della tecnologia PureTech (cinghia a bagno d'olio) nei veicoli Stellantis, era stato lanciato da alcuni giorni, e aveva già generato reazioni negative da parte del pubblico e delle istituzioni.

