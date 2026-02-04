Giudice Sportivo arrivata la sanzione per l’Inter | multa ma con…

Il Giudice Sportivo ha deciso le sanzioni dopo l’episodio avvenuto durante la partita tra Cremonese e Inter. Il portiere dell’Inter, Emil Audero, è stato coinvolto nel lancio di un petardo che ha causato una multa alla squadra nerazzurra. La decisione è arrivata dopo le indagini e le testimonianze raccolte, ma non sono state prese misure più severe. L’Inter dovrà pagare, anche se la sanzione non è troppo pesante.

Giudice Sportivo. Dopo l'episodio di Cremona, che ha visto coinvolto il portiere Emil Audero a causa del lancio di un petardo durante la partita vinta 0-2 dall' Inter, il Giudice Sportivo ha emesso la propria sentenza. L'episodio ha portato all'arresto di un ultrà 19enne, responsabile del lancio del petardo. La decisione ufficiale del Giudice Sportivo ha previsto una multa di 50.000 euro e una diffida specifica nei confronti del club nerazzurro. Secondo la nota della Lega Calcio, la sanzione si basa sui referti del direttore di gara e dei giudici di campo: " Ammenda di € 50mila euro e diffida specifica all'Inter per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni).

