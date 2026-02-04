Gioventù Nazionale Ancona | Solidarietà agli agenti feriti La risposta a chi usa la violenza? Più confronto e partecipazione

Da anconatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio ad Ancona si è svolto un evento organizzato da Gioventù Nazionale. I partecipanti hanno parlato di solidarietà agli agenti feriti e di come rispondere alla violenza con il confronto e la partecipazione. L’iniziativa ha attirato molti giovani che vogliono impegnarsi in politica e sostenere le forze dell’ordine. Nessuna polemica, solo un segnale forte di presenza e di voglia di cambiare.

ANCONA – Gioventù Nazionale Ancona rende noto che «l’evento di sabato pomeriggio (31 gennaio) ha rappresentato un importante momento di partecipazione, confronto e militanza attiva, riaffermando il valore dell’impegno politico giovanile come strumento di crescita personale e collettiva».Inoltre.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gioventù Nazionale Ancona

