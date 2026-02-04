Giovanni Segantini | aperture straordinarie per la mostra a Bassano

A Bassano del Grappa, il Museo Civico apre le sue sale per una mostra dedicata a Giovanni Segantini. Le esposizioni sono state un successo, attirando molte persone, e ora si preparano le ultime giornate di apertura. I visitatori possono ancora ammirare i capolavori dell’artista, circondati dal profumo di neve e di legno antico, in un ambiente che sembra uscire da un quadro. La mostra sta per chiudere, lasciando un segno importante nella scena culturale della regione.

A Bassano del Grappa, dove il profumo di neve e di legno antico si mescola al silenzio delle sale del Museo Civico, si prepara l'ultima grande battuta d'arresto di una mostra che ha già scritto un capitolo nella storia dell'arte italiana. Fino al 22 febbraio 2026, i visitatori potranno ancora immergersi nell'universo di Giovanni Segantini, il pittore del lavoro, della natura e della spiritualità contadina, i cui dipinti – con i loro colori intensi, i volti segnati dal sole e i paesaggi che sembrano respirare – hanno conquistato migliaia di persone in questi mesi. Ma non è solo l'arte a essere in scena.

