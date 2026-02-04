Giovanni Franzoni de semisconosciuto a campione in 10 giorni Ora punta alla medaglia più ambita delle Olimpiadi

Dopo aver fatto fatica a essere notato, Giovanni Franzoni si è improvvisamente trovato sotto i riflettori. In appena dieci giorni, il giovane sciatore italiano è passato da sconosciuto a possibile protagonista alle Olimpiadi. Le sue vittorie a Wengen e Kitzbühel hanno attirato l’attenzione di tutti, portandolo a sognare una medaglia olimpica.

Ancora un paio di settimane fa lo conoscevano giusto appassionati e addetti ai lavori. Poi il doppio exploit nelle classiche della velocità di metà gennaio, Wengen e  Kitzbühel, hanno catapultato Giovanni Franzoni in una nuova dimensione, mediatica e sportiva.  Superegigante e discesa libera. Da semisconosciuto a campione in una decina di giorni, da atleta partecipante a favorito per le medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nello sci alpino, che è la disciplina regina come l’atletica nelle estive, specialità  supergigante e soprattutto discesa libera, che sta un po’ ai cento metri, la gara delle gare, proseguendo nel paragone estateinverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

