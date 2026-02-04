Giovane tenta la fuga in monopattino In tasca coltello a serramanico
Un minorenne ha tentato di scappare in monopattino mentre i carabinieri lo fermavano durante un controllo di routine. Venerdì mattina, i militari lo hanno arrestato dopo aver trovato in tasca un coltello a serramanico.
Venerdì mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne dopo un controllo di routine.L'episodio si è verificato in piazza Alberti, dove i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino.
Frosinone, tenta di scappare dalla Polizia: fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina
