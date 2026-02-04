Un minorenne ha tentato di scappare in monopattino mentre i carabinieri lo fermavano durante un controllo di routine. Venerdì mattina, i militari lo hanno arrestato dopo aver trovato in tasca un coltello a serramanico.

Venerdì mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un minorenne dopo un controllo di routine.L’episodio si è verificato in piazza Alberti, dove i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino. Alla vista.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Giovane Fuga

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovane Fuga

Argomenti discussi: Giovane tenta la fuga in monopattino. In tasca coltello a serramanico; Minorenne tenta la fuga. Fermato con droga e un coltello; Paura a Monteverde: giovane tenta la fuga dal balcone dello psicologo, ma resta intrappolato al primo piano; Firenze, 14enne in monopattino tenta la fuga: fermato con un coltello e oltre 50 grammi di droga.

Firenze, 14enne in monopattino tenta la fuga: trovato con un coltello e oltre 50 grammi di hashishIn seguito alla perquisizione, i militari hanno rinvenuto in possesso del minore un coltello a serramanico, 55,73 grammi di hashish e una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ... 055firenze.it

Minorenne tenta la fuga in monopattino: arrestato con coltello e 50 grammi di drogaFirenze, 14enne fermato in monopattino dopo un tentativo di fuga: aveva un coltello e oltre 50 grammi di hashish ... gonews.it

Il giovane è stato fermato con l'accusa di «tentata rapina aggravata» facebook