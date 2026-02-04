Giovane di 22 anni perde la vita dopo essere stato ferito alla schiena con un coltello durante unalterco domestico

Una lite tra due giovani si trasforma in tragedia a Napoli. Ilenia Musella, 22 anni, è morta dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello durante un alterco nel quartiere Ponticelli. La ragazza è stata trovata agonizzante e i soccorsi sono arrivati troppo tardi. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sulla vicenda e sul motivo che ha scatenato la rissa.

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, ha perso la vita dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello da cucina durante un alterco avvenuto per strada nella periferia est di Napoli, nel quartiere Ponticelli. L'incidente si è verificato in un momento di tensione che, secondo le prime ricostruzioni, è degenerato in un'aggressione improvvisa. La vittima, residente proprio nel rione Conocal dove è avvenuto l'episodio, sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona ancora non identificata. I segni di violenza erano evidenti: lividi sul volto e una ferita profonda e ampia alla schiena, compatibile con la lama di un coltello da cucina.

