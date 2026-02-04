Giorno del ricordo il programma delle celebrazioni a Perugia

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Perugia ha preparato due eventi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le cerimonie sono fissate per il 10 febbraio e mirano a mantenere vivo il ricordo di questi momenti drammatici della storia italiana.

In occasione del Giorno del ricordo, in programma il 10 febbraio, il Comune di Perugia ha organizzato due momenti commemorativi per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.Ad aprire le celebrazioni sarà una cerimonia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Comune di Perugia ha già definito il programma per il 10 febbraio, giornata dedicata al Ricordo.

