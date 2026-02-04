Giorno del ricordo | al liceo classico l' incontro su memoria e fonti

Oggi, all’Archivio di Stato di Agrigento, si tiene un incontro pubblico per ricordare il Giorno del Ricordo. Studenti, docenti e cittadini si riuniscono per parlare di memoria storica e di come le fonti archivistiche aiutino a ricostruire la storia e l’identità di un popolo. L’evento vuole essere un momento di riflessione su quanto sia importante conservare e conoscere il passato.

Un'iniziativa promossa dall'Archivio di Stato di Agrigento per riflettere sul valore delle fonti documentarie nella costruzione della memoria repubblicana, tra testimonianze istituzionali e contributi storici In occasione del Giorno del ricordo, l'Archivio di Stato di Agrigento promuove un incontro pubblico dedicato al tema della memoria storica e al ruolo delle fonti archivistiche nella costruzione dell'identità collettiva. L'appuntamento è in programma lunedì 10 febbraio, alle ore 9,30, nell'aula magna del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. L'iniziativa rientra nel progetto "Sui loro passi: il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica" e si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio documentario come strumento di conoscenza, consapevolezza e cittadinanza.

