Giornata Mondiale del Cancro le sfide da vincere e il valore della prevenzione

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Cancro, un’occasione per fare il punto sulle sfide ancora aperte e sull’importanza della prevenzione. In Italia e in Europa, i dati cominciano a mostrare segnali positivi, con alcune aree che registrano una diminuzione dei casi. Tuttavia, le disuguaglianze tra regioni e gruppi sociali restano evidenti. Le campagne di sensibilizzazione e i programmi di screening sono fondamentali per continuare a ridurre l’impatto della malattia.

In occasione del World Cancer Day emergono i primi segnali di inversione di tendenza nell'andamento dei tumori in Europa e in Italia, in un quadro ancora segnato da disuguaglianze rilevanti. Lo segnalano gli esperti di Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute. Secondo i più recenti dati europei, il 2026 si apre con una diminuzione dell'incidenza complessiva dei tumori pari all'1,7% in Europa e al 2,6% in Italia rispetto al 2022; un risultato attribuibile in larga parte a quanto osservato nella popolazione maschile, dove si registra una riduzione di circa l'1% l'anno, trainata dal calo dei tumori legati al fumo, in particolare del polmone.

