Giornata mondiale contro il cancro colpisce anche un cane su 4 Il veterinario | Terapie più efficaci ma ancora non risolutive
La giornata mondiale contro il cancro si apre con una brutta notizia anche per i nostri animali. Un cane su quattro si ammala di questa malattia, e i veterinari confermano che le terapie sono migliorate, ma non ancora definitive. Giuseppe Borzacchiello, esperto di fisiopatologia veterinaria a Napoli, spiega che le speranze arrivano dagli anticorpi monoclonali, ancora in fase sperimentale, ma non risolvono ancora il problema.
Il cancro è la patologia che causa più morti tra i "migliori amici dell'uomo". Giuseppe Borzacchiello, professore di Fisiopatologia veterinaria al Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli studi di Napoli Federico, da anni studia l'incidenza della maIattia e l'evoluzione delle cure: "Le maggiori speranze derivano dall’impiego di anticorpi monoclonali che però sono ancora in una fase sperimentale".🔗 Leggi su Fanpage.it
