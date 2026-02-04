Giornata di pioggia sulla Bergamasca ma si va verso un miglioramento

La pioggia ha bagnato tutta la Bergamasca questa mattina, con nuvole minacciose che non si sono sciolte facilmente. Tuttavia, le previsioni indicano un miglioramento nel corso della giornata, con il cielo che dovrebbe aprirsi e le temperature in leggero aumento. La situazione resta sotto controllo, ma si consiglia prudenza per chi deve uscire di casa.

La vasta area depressionaria centrata ad ovest delle Isole Britanniche prosegue ad influenzare il tempo della nostra regione. Si alterneranno nei prossimi giorni passaggi instabili a pause asciutte. Data la natura oceanica delle correnti, il profilo termico non risulterà particolarmente rigido. Le previsioni a cura di Davide Piasente del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 4 febbraio 2026 Tempo Previsto: Da nuvoloso a coperto su tutta la regione fin dal mattino. Attenuazione delle nubi in serata da ovest. Dal mattino deboli precipitazioni in risalita dai settori sud-orientali verso nord-ovest, interessando gradualmente gran parte del territorio.

