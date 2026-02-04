Il giornalista curdo Shorsh Surme torna a Padova per parlare del Medio Oriente. Sabato 21 febbraio, alle 17, si terrà un incontro aperto al pubblico dove Surme racconterà storie e fatti recenti della regione. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione sulla situazione mediorientale, e l’obiettivo è offrire uno sguardo diretto e senza filtri sulle vicende di quei territori.

**Raccontare il Medio Oriente: l’evento di Padova con il giornalista curdo Shorsh Surme** Sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Pertini della Casa di Quartiere Mortise Ibrido, a Padova, si terrà un incontro unico: “Raccontare il Medio Oriente”, un evento pensato per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento e dialogo su temi complessi, come la questione curda, la stabilità regionale e l’attualità del Medio Oriente. Il protagonista dell’incontro è Shorsh Surme, giornalista curdo, studioso di politica e cultura del Medio Oriente, che torna a Padova dopo un lungo periodo di lavoro all’estero per raccontare il suo paese d’origine, la sua regione e la sua visione della crisi e dell’attualità del Nord Iraq. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giornalista curdo Shorsh Surme ritorna a Padova per raccontare il Medio Oriente tra storia e attualità

Approfondimenti su Shorsh Surme

Sabato a Padova si tiene un incontro con il giornalista curdo Shorsh Surme.

Le tensioni tra Washington e Teheran sono esplose negli ultimi giorni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Shorsh Surme

Raccontare il Medio Oriente: incontro a Padova con il giornalista curdo Shorsh SurmeUn’occasione di approfondimento e dialogo sul Medio Oriente e sulle sue dinamiche più attuali. Sabato 21 febbraio a Padova è in programma l’incontro Raccontare il Medio Oriente, una conferenza ... padovaoggi.it