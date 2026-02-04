Questa settimana Lugano si anima con quattro giorni di eventi allo Spazio Foce. Dal 5 all’8 febbraio, il teatro, la danza e la musica dal vivo si alternano in un calendario pieno di spettacoli. La scena culturale locale si apre a tutti, dai fan di nuova musica italiana alle famiglie in cerca di divertimento.

Quattro giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, teatro e danza allo spazio FOCE di Lugano, che dal 5 all’8 febbraio propone un calendario ricco e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dagli appassionati di nuova musica italiana alle famiglie.Sul fronte musicale, giovedì 5.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Giorgio Poi Lugano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorgio Poi Lugano

Argomenti discussi: Giorgio Poi allo Spazio Foce: musica, teatro e danza animano Lugano; Battiato al MAXXI: il viaggio totale di un’anima multiforme; Musica senza vetrina: chi rifiuta lo show continuo; A Chivasso il Pd di Giorgio Gori esce allo scoperto ...

Giorgio Poi allo Spazio Foce: musica, teatro e danza animano LuganoQuattro giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, teatro e danza allo spazio FOCE di Lugano, che dal 5 all’8 febbraio propone un calendario ricco e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, ... quicomo.it

Tevere: conoscenza e idee in rete Continua il ciclo di webinar del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce: uno spazio di approfondimento, aggiornamento e confronto per rafforzare il legame tra conoscenza, consapevolezza e azione, alla bas - facebook.com facebook