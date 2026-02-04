’Giorgi’ si sposta dopo due secoli | Dentro la ztl non c’è accessibilità
La storica farmacia ’Giorgi’ chiude dopo più di due secoli nel cuore del centro storico. Ubalda Vesi, l’ultima titolare, ha venduto l’attività a fine maggio 2025. Da giugno, i nuovi proprietari hanno preso in gestione i locali della galleria Almerici, che si affaccia su corso Mazzini. La decisione segna la fine di un’epoca per un punto di riferimento della zona.
La bisecolare farmacia ’Giorgi’ lascia il centro storico. Ceduta dalla titolare Ubalda Vesi a fine maggio 2025, gli acquirenti sono subentrati in giugno nei locali della galleria Almerici che fiancheggia corso Mazzini. "Vogliamo rinnovare la farmacia a cui abbiamo dato nome Centrale – informa il nuovo titolare Raffaele Cerimele – e ci trasferiremo i mesi prossimi in via Rosselli al civico 8 in locali adeguati per assicurare i nostri servizi. Abbiamo uno staff qualificato di farmacisti. Lo spazio attuale non presenta i requisiti per poter lavorare con comodità e piena accessibilità. In questo senso essere in una zona a traffico limitato rappresenta una criticità e un impedimento,, basti soltanto a pensare alla tipologia di clientela che per ragioni di salute debbono raggiungerci per la bombola d’ossigeno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Giorgi Farmacia
Ztl, si sposta il varco di via Guerrini: "Per raggiungere piazza Caduti". Al vaglio gli accessi impropri
La ZTL di via Guerrini cambia configurazione: il varco si sposta, consentendo un percorso ad anello per raggiungere piazza Caduti, passando da via Ginanni e via Canneti.
Gli Stati Uniti salutano il penny, la moneta da un centesimo va in pensione dopo oltre due secoli
Ultime notizie su Giorgi Farmacia
Argomenti discussi: ’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : Dentro la ztl non c’è accessibilità.
’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : Dentro la ztl non c’è accessibilitàLa bisecolare farmacia ’Giorgi’ lascia il centro storico. Ceduta dalla titolare Ubalda Vesi a fine maggio 2025, gli acquirenti sono subentrati in giugno nei locali della galleria Almerici che ... ilrestodelcarlino.it
Giorgio dott. Marcialis , un medico, quando si sposta si affida a degli NCC di qualità, come Neralimo Sicily transfer service di Giuseppe Luca Gangemi. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.