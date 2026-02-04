La storica farmacia ’Giorgi’ chiude dopo più di due secoli nel cuore del centro storico. Ubalda Vesi, l’ultima titolare, ha venduto l’attività a fine maggio 2025. Da giugno, i nuovi proprietari hanno preso in gestione i locali della galleria Almerici, che si affaccia su corso Mazzini. La decisione segna la fine di un’epoca per un punto di riferimento della zona.

La bisecolare farmacia ’Giorgi’ lascia il centro storico. Ceduta dalla titolare Ubalda Vesi a fine maggio 2025, gli acquirenti sono subentrati in giugno nei locali della galleria Almerici che fiancheggia corso Mazzini. "Vogliamo rinnovare la farmacia a cui abbiamo dato nome Centrale – informa il nuovo titolare Raffaele Cerimele – e ci trasferiremo i mesi prossimi in via Rosselli al civico 8 in locali adeguati per assicurare i nostri servizi. Abbiamo uno staff qualificato di farmacisti. Lo spazio attuale non presenta i requisiti per poter lavorare con comodità e piena accessibilità. In questo senso essere in una zona a traffico limitato rappresenta una criticità e un impedimento,, basti soltanto a pensare alla tipologia di clientela che per ragioni di salute debbono raggiungerci per la bombola d’ossigeno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : "Dentro la ztl non c’è accessibilità"

Approfondimenti su Giorgi Farmacia

La ZTL di via Guerrini cambia configurazione: il varco si sposta, consentendo un percorso ad anello per raggiungere piazza Caduti, passando da via Ginanni e via Canneti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorgi Farmacia

Argomenti discussi: ’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : Dentro la ztl non c’è accessibilità.

’Giorgi’ si sposta dopo due secoli : Dentro la ztl non c’è accessibilitàLa bisecolare farmacia ’Giorgi’ lascia il centro storico. Ceduta dalla titolare Ubalda Vesi a fine maggio 2025, gli acquirenti sono subentrati in giugno nei locali della galleria Almerici che ... ilrestodelcarlino.it

Giorgio dott. Marcialis , un medico, quando si sposta si affida a degli NCC di qualità, come Neralimo Sicily transfer service di Giuseppe Luca Gangemi. - facebook.com facebook