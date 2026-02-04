Gioia a Madesimo | torna in classe Silvio il 15enne salvato dai poliziotti dopo un incidente sulla neve

Gioia a Madesimo: torna in classe Silvio, il 15enne che era stato salvato dai poliziotti dopo un incidente sulla neve. Dopo settimane di preoccupazione, il ragazzo ha ripreso le lezioni e ha ricominciato la sua vita normale. La Polizia di Stato ha condiviso la notizia sui social, ringraziando il lavoro di squadra dei loro agenti di montagna, che ogni giorno pattugliano le piste per garantire sicurezza.

Madesimo (Sondrio), 4 febbraio 2026 – L a bella notizia l'ha data attraverso il proprio account Facebook Agente Lisa, il profilo friendly della Polizia di Stato, a poco più di un mese dall'accaduto e oltre a dar conto della perfetta ripresa della persona salvata, rende giusto merito al prezioso lavoro che i poliziotti della montagna svolgono ogni giorno dall'inizio della stagione invernale sulle piste delle nostre località sciistiche. Valanga su due gruppi di sciatori fuori pista: recuperato un ferito leggero "È il 2 gennaio 2026 tra le montagne del territorio di Madesimo: Silvio è un ragazzo di 15 anni che sta sciando, quando, all'improvviso, cade accidentalmente e va in arresto cardiaco.

