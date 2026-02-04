Gioco d' azzardo e ludopadia il primato di Gravedona in Lombardia | quasi 10mila euro all' anno per residente

In Lombardia, Gravedona si distingue per il livello di spesa legato al gioco d’azzardo e alla ludopatia. Ogni residente investe in media quasi 10mila euro all’anno in queste attività. La città si sta muovendo per rafforzare la prevenzione tra i giovani, puntando anche a migliorare i servizi di cura come i SerD, gli sportelli ospedalieri e le comunità terapeutiche. La priorità è aumentare la trasparenza dei dati e usare strumenti di monitoraggio più efficaci per gestire meglio il problema.

Rafforzare la prevenzione precoce, soprattutto tra le giovani generazioni; potenziare i servizi di cura, a partire dai SerD, dagli sportelli ospedalieri e dalle comunità terapeutiche; garantire maggiore trasparenza dei dati e strumenti di monitoraggio efficaci come base di una governance solida.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Gravedona Lario Gioco d’azzardo, una piaga nel sud pontino. Persi 72 milioni di euro in un anno Il gioco d’azzardo rappresenta una problematica crescente nel sud pontino, con una perdita stimata di 72 milioni di euro in un solo anno. Gioco d'azzardo, il ravennate spende in media oltre 2.600 euro l'anno: e in alcuni comuni va anche peggio Un esempio di come il gioco d’azzardo abbia ormai preso piede anche nelle piccole comunità del ravennate. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gravedona Lario Argomenti discussi: A Bologna c’è ancora un grosso problema con il gioco d’azzardo; Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testa; Non solo sostanze, alcol o fumo, le nuove dipendenze riguardano il digitale e il gioco d’azzardo; Il gioco d'azzardo divora la Brianza, a rischio anche i più piccoli: Fondamentale aiutare le famiglie. Il gioco d’azzardo e l’incidenza delle perdite sul reddito familiare, Calabria seconda in ItaliaCalabria seconda in Italia con un'incidenza allo 0,70% del gioco d'azzardo sul reddito delle famiglie. Nel 2023 le perdite online sono state 210,2 milioni di euro su 30.011,3 milioni di reddito dispon ... quicosenza.it Gioco d'azzardo: attenzione ai piccoli comuniIl gioco d’azzardo sempre più diffuso e sottostimato, ma anche un business per le mafie. Il rischio maggiore nei piccoli comuni ... rainews.it GIOCO D'AZZARDO - Il procedimento era stato avviato nel 2023, quando il Comune aveva comunicato al titolare dell’esercizio l’intenzione di disporre la chiusura dell’attività per violazione del limite previsto dalla normativa regionale - facebook.com facebook Il gioco d’azzardo può portare a debiti e disperazione. La legge offre una via d’uscita: l’esdebitazione, per cancellare i debiti insostenibili e ripartire con dignità. Una sola volta nella vita. Ma può cambiare tutto. Codacons può aiutarti. #GAMSTOP #Esdebitazio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.