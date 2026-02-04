Gioco d' azzardo e ludopadia il primato di Gravedona in Lombardia | quasi 10mila euro all' anno per residente

A Gravedona, il gioco d’azzardo e la ludopatia colpiscono più di altri in Lombardia. Ogni residente spende in media quasi 10 mila euro all’anno, facendo della città un punto caldo in questa problematica. Le autorità locali ora puntano su una prevenzione più precoce, soprattutto tra i giovani, e su servizi di cura più efficaci, come i SerD e le comunità terapeutiche. Intanto, si lavora per rendere i dati più trasparenti e migliorare i sistemi di monitoraggio, per affrontare la sfida in modo più deciso e strutturato.

Rafforzare la prevenzione precoce, soprattutto tra le giovani generazioni; potenziare i servizi di cura, a partire dai SerD, dagli sportelli ospedalieri e dalle comunità terapeutiche; garantire maggiore trasparenza dei dati e strumenti di monitoraggio efficaci come base di una governance solida.

