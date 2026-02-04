Ginnasticomania | Giorgia Villa e Nicola Busnari storie olimpiche tra pedana e panchina

Giorgia Villa e Nicola Busnari rappresentano due facce della stessa medaglia nel mondo della ginnastica artistica italiana. La loro storia, fatta di successi e sacrifici, si intreccia tra pedane e allenamenti. La nuova puntata di Ginnasticomania mette in luce le loro carriere, evidenziando come la passione per questa disciplina li abbia portati a sfiorare l’olimpiade e a continuare a trasmettere il loro amore per la ginnastica anche da allenatori.

Due generazioni, due percorsi, un'unica grande passione: la ginnastica artistica. La nuova puntata di Ginnasticomania accende i riflettori su due protagonisti assoluti del movimento azzurro: Giorgia Villa e Nicola Busnari. Medaglia d'argento olimpica a squadre, Giorgia Villa si racconta con spontaneità, ironia e grande lucidità ai microfoni di Chiara Sani. Dall'impegno in palestra alle emozioni vissute fuori dalla pedana, la ginnasta azzurra ripercorre anche la recente esperienza nel reality show The Couple, una sfida inedita che l'ha messa alla prova sotto il profilo umano, mentale e mediatico, offrendo uno sguardo nuovo sulla sua personalità.

