Gigi Cagni e la resa dei conti con un calciatore | Lo prendo lo spingo nel portone e chiudo il portone
Gigi Cagni ha raccontato un episodio curioso che riguarda un suo calciatore. Durante una trasferta, il tecnico si è chiuso dentro un portone e ha deciso di provocare un chiarimento. Alla fine, ha detto che lo avrebbe preso, spinto nel portone e chiuso dentro. Un episodio che rivela il lato diretto e un po’ provocatorio del tecnico.
Gigi Cagni racconta cosa accadde con un suo calciatore: il tecnico provocò ad arte il 'chiarimento' dopo essersi chiusi dentro un portone durante una trasferta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gigi Cagni
Napoli, tentano incendio a un portone: vi abita giovane coinvolto nel ferimento del calciatore Bruno Petrone
Nella notte a Napoli e dintorni si sono verificati tre incendi, causando danni a veicoli e a un portone.
Askatasuna, Piantedosi in Parlamento: “Il corteo era una resa dei conti con lo Stato” – La diretta
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato in Parlamento che il corteo di Torino di sabato scorso non era solo una manifestazione, ma una “resa dei conti con lo Stato”.
Ultime notizie su Gigi Cagni
Argomenti discussi: Mercoledì 28 gennaio Gigi Cagni presenta il suo libro Rànget; Cagni: La tattica uccide il calcio, non ho mai capito Sacchi. Andai da un santone per lo stress; Cagni: La Fiorentina è messa peggio del Parma. De Gea ha più personalità di Ranieri; Gigi Cagni, cinquant’anni di calcio dal volto umano.
Cagni: La tattica uccide il calcio, non ho mai capito Sacchi. Andai da un santone per lo stressL’allenatore del Piacenza tutto italiano ha scritto un’autobiografia, Rànget. Dove si racconta senza veli, dall’infanzia povera ai successi in campo e in ... bologna.repubblica.it
Cagni: Lazio, Romagnoli si comporterà da professionista. Su McKennie dico che...Mister Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Lazio, come commenta le parole dell'agente di Romagnoli? Penso che Romagnoli sia esperto e un professionista, non credo ci si ... msn.com
Il commento di mister Gigi Cagni. #Lazio #Juventus #SerieA x.com
torna a casa, domani sera... #GigiCagni #Rànget #Carmine #Brescia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.