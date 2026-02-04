Giappone casa crolla sotto il peso della neve | morto un 68enne

Questa mattina un uomo di 68 anni è rimasto ucciso quando la sua casa è crollata sotto il peso della neve a causa delle intense nevicate che hanno colpito il paese nelle ultime settimane. Le autorità hanno già avviato i controlli per verificare la sicurezza delle altre abitazioni nelle zone più colpite. Sono più di 35 le vittime accertate finora, e la situazione rimane critica in molte aree del Giappone.

(LaPresse) Almeno 35 persone sono morte a causa della neve nelle ultime due settimane in tutto il Giappone. Il bilancio più alto (12 vittime) si è registrato nella prefettura di Niigata, dove una casa è crollata a causa del peso della neve, causando la morte di un uomo di 68 anni. Stando alle previsioni, il tempo ora dovrebbe migliorare, dopo che in alcune aree è nevicato molto di più della media stagionale.

